石川県内に住む10代の女性にわいせつな行為をしようとしたとして、警察は21日、金沢市に住む予備校講師の男を不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕しました。不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されたのは、金沢市寺中に住む予備校講師の52歳の男です。警察によりますと、52歳の男は3月11日の夜遅く、県内の海岸に停めた乗用車の中で、県内に住む10代の女性に対し身体を触るなどのわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。女性