グルメプレゼンターとして活動するタレント・はっしーが２２日、都内で行われた横浜開港記念イベント「ハマフェスＹ１６７」（５月３０、３１日、神奈川・馬車道、関内、山下公園通り、横浜中華街、元町・山手エリア）の開催記念発表会に出席した。年に一度の横浜開港を祝うイベントで、今年のテーマは「笑顔花咲く横浜感謝祭」。ハマフェスでグルメ大使を務めるはっしーは、会場の５エリア８０店舗で展開される「ハマフェスカ