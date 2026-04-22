鹿島ユースの2年生MF石渡智也4月4日に開幕をした高円宮杯プレミアリーグと全国7地域のプリンスリーグ。ここではリーグ戦で躍動を見せた選手を紹介していきたい。今回はプレミアEAST第3節・鹿島アントラーズユースvs流通経済大柏から。2連勝中の好調・流通経済大柏に対し、鹿島ユースは前半で3ゴールと圧倒。後半は苦戦したが、3-1の勝利を手にした。試合後、3点目のゴールを決めて殊勲者となるはずだった2年生MF石渡智也は、