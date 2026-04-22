福井放送の揚原妃織アナウンサーが20日、自身のインスタグラムで驚きの資格を手にしたことを報告した。



【写真】さわやかな春色衣装の揚原アナ 手にはマジで「狩猟免状」

揚原アナは「先月、狩猟免許(わな猟)を取得しました!!」と明かし、「普通自動車免許以来の国家資格です 笑」と続けた。県知事の名前とはんこが押された証書には、目立つ位置にしっかりと「狩猟免状」と書かれている。



「今後、猟友会に所属して、 狩猟の魅力やクマ対策についても専門的な発信できるといいなと考えております」とプランも記した。地元・福井出身で東大を卒業し、2022年に福井放送に入社した揚原アナ。経歴からも「狩猟」の文字はイメージとはほど遠い感がある。



大学時代にはアイドルコピーダンスサークルにも所属し、3月27日には過去に韓国でアイドル体験をした際の写真を「アップするのは気が引けたものの、かなりお金をかけたのでもったいない気もして…笑 謎の1年越し投稿です」と記し、純白ドレス姿のショットを公開している。



資格取得への祝福はもちろん、フォロワーも「え？ 凄っ」「えっ 熊と対峙するんですか？」と驚きを隠せない。「レベチすぎる」「めっちゃ凄ない!? 尊敬するわ」「チャレンジ精神は見なわらなければ」といったコメントも寄せられていた。



（よろず～ニュース編集部）