夢未来・デジタル起業支援ラボは、オンラインとオフラインで開催するハイブリッドハッカソン「Tornado2026」を東京、大阪、札幌、福岡の全国4都市で開催する。期間は8月17日から9月5日まで。「AIが答えを出す時代に、チームで考え、実践せよ」をテーマに、チームで価値を生み出す力の醸成を後押しする。それぞれ割り当てられた、エンジニア、デザイナー、プロジェクトマネージャーなどの役割を果たしながら、協力し合ってプロダ