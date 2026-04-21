長引くイラン情勢で意外なものにも影響が出ています。「イット！」が取材したのは千葉県内のコメ農家です。水が張られた田んぼでは、早場米の田植え作業が始まり、青々とした苗が整然と植え付けられていました。農林水産省によりますと、全国のスーパーで販売された最新の米5kg当たりの平均価格は3873円で9週連続で値下がり。そうした中、農家からは次のような不安の声が聞かれました。多田正吾さん：こういうふうに水出るんですけ