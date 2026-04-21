2014年、浜松市の住宅で当時79歳の女性が殺害された事件の発生から12年となった4月21日、警察が現場近くで情報提供を呼びかけました。この事件は、2014年4月21日、浜松市中央区西山町の住宅で当時79歳だった曽根栄子さんが首を切られて殺害されたものです。事件の発生から12年となった21日、現場付近では警察官20人が、周辺を通行する車のドライバーらにチラシを配り情報提供を呼びかけました。警察は延べ5万人で捜査を続け