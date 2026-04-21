◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―中日（２１日・長野）巨人・泉口友汰内野手が試合前の練習中に、フリー打撃の打球が顔面に直撃するアクシデントに見舞われ、救急搬送された。長野市内の病院で検査の結果、「脳しんとう、顔面打撲、口腔内裂創」と診断された。絶対的なレギュラーとして１９日まで全１９試合に出場してきたが、この日、脳しんとう特例で出場選手登録を抹消された。泉口は中日戦が行われる長野オリンピックスタジア