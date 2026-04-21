フジテレビは21日、海外共同製作プロジェクトによる10月期のゴールデン・プライム帯連続ドラマ『kiDnap GAME』を発表した。アジア7都市を舞台にした同作は、複数の海外企業が出資し、現地キャスト・現地スタッフとの連携によって制作。すでに18の国と地域で放送・配信が決定している。『kiDnap GAME』21日、東京・フジテレビ湾岸スタジオで行われた発表会で、ティザー映像を上映。ストーリーは、東京、ソウル、マニラ、バンコク、