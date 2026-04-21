DAZN（ダゾーン）は21日、日本時間6月12日（金）に開幕し全104試合をライブ配信するFIFAワールドカップ2026の「DAZNドリームリーダー」に内田篤人氏、「DAZNチーフキャプテン」に吉田麻也（ロサンゼルス・ギャラクシー／アメリカ）が就任することを発表した。アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。優勝という壮大な目標を掲げる日本代表はアジア予選を圧倒