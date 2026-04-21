俳優の寺島しのぶ（53）が19日、自身のインスタグラムを更新。藤の花が描かれた帯を合わせた爽やかな着物姿を披露した。【写真】「わぁ 素敵な帯」藤の花が華やぐ帯×淡い着物で“大人のきこなし”を披露した寺島しのぶ寺島は投稿で「藤娘をお稽古してた時を思い出します。娘ではもはやございませんが。きむすめのような気持ちも忘れないようにしないとね」とつづり、やわらかなクリーム色の着物に藤の花があしらわれた帯を合