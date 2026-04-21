グループBTS（防弾少年団）のメンバー、J−HOPE（ジェイホープ）が母方の祖母の訃報に接した。J−HOPEは20日、公式インスタグラムに「Tokyo Dome． BTS WORLD TOUR ’ARIRANG’．TOKYO．」（東京ドーム。BTSワールドツアー「アリラン」。東京）というコメントと共に写真を投稿した。公開された写真には、J−HOPEの東京ドーム公演のビハインドが収められている。J−HOPEが所属するグループBTSは17日と18日の2日間、東京ドームで大規