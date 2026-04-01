阪神・才木浩人投手が２０日、藤川球児監督へ通算１００勝目をプレゼントすると誓った。指揮官は現在９９勝をマークしており、１６４試合目で大台到達となれば、２リーグ制後、歴代４位で、セ・リーグに限れば、巨人・原辰徳の１６７試合を塗り替え、最速記録となる。２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発予定の右腕はこの日、甲子園で指名練習に参加し「めっちゃ早いなという印象。いい勝ち方をして、一発で１００勝を決められるよ