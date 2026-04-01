阪神・才木浩人投手が２０日、藤川球児監督へ通算１００勝目をプレゼントすると誓った。指揮官は現在９９勝をマークしており、１６４試合目で大台到達となれば、２リーグ制後、歴代４位で、セ・リーグに限れば、巨人・原辰徳の１６７試合を塗り替え、最速記録となる。２１日・ＤｅＮＡ戦（横浜）に先発予定の右腕はこの日、甲子園で指名練習に参加し「めっちゃ早いなという印象。いい勝ち方をして、一発で１００勝を決められるように」と意気込んだ。

藤川阪神の強さの理由を実感している。昨季は２リーグ制以降で史上最速となる９月７日に優勝。今季も開幕から１４勝６敗で、ヤクルトと首位争いを繰り広げている。「（藤川監督は）監督としてのマネジメントが素晴らしいと思いますし、リスク管理も選手ファーストでやってくださる。そういう結果かな」と２０年まで現役だった指揮官だからこその気遣いを感じている。

指揮官の歴史的勝利に向けて闘志を燃やしているエース格は今季３戦２勝で、奪三振数は１２球団トップタイの２９と好調。「いつも通り、自分のピッチングを。点を取られないのが一番ですけど、取られても粘って投げきることが大切」と口にした。現在チームは今季最多の貯金８。名将のもとで勝利を積み重ねていく。