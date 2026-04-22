トランプ米大統領（AP＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は21日、有力紙ウォールストリート・ジャーナルが同日付の紙面で掲載した「イラン人はトランプ氏をかもにしている」と題する評論記事に激怒し、交流サイト（SNS）に不満を書き連ねた。記事はホルムズ海峡の開放に向けたイランとの折衝で、トランプ氏が何度もイラン側の「詐欺」に遭い米国の優位性を失ってきたと指摘した。トランプ氏はSNSで「私がかもにされて