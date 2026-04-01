中国メディアのIT之家によると、人型ロボットによる第2回ハーフマラソン大会が19日、北京市で開かれ、哺乳瓶を手に走る短足ロボットにもえる人が会場およびインターネット上で続出した。このロボットは、高縕動力（High Torque Robotics）社の「Mini Pi plus」で、自主設計の統合型サーボジョイントモジュールを搭載し、高精度なモーションコントロールに対応。高さ650mm、重量10．15kg（バッテリー含む）、可搬重量10kg。ネ