台湾国防部は20日、中国の空母が台湾海峡を通過したと発表しました。中国は自衛隊の護衛艦が台湾海峡を通過したことに反発を強めていて、関連する動きの可能性があります。台湾国防部は20日、SNSで、中国軍の空母「遼寧」が台湾海峡を通過したと明らかにしました。その際のものとみられる画像も投稿し、「状況を監視して対応した」としています。中国は、自衛隊の護衛艦が台湾海峡を通過したことを17日以降、連日批判しています。