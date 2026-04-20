4月20日午後4時52分ごろ、三陸沖を震源とするマグニチュード7.7の地震が発生し、青森県で最大震度5強を観測しました。気象庁は、より大きな地震への注意を呼び掛ける「北海道・三陸沖後発地震注意情報」を発表しました。そんな中、災害時にスマホのバッテリーの消費を抑える方法について、NTTドコモの公式Xアカウントが紹介しています。【豆知識】「えっ…知らなかった」これが災害時に「スマホ」のバッテリーを節約する方法で