高機動ロケット砲システム「ハイマース」射撃訓練の複数回実施を巡り、協議する防衛省の職員ら（左）と地元自治体の首長ら＝20日午後、静岡県御殿場市米軍が東富士演習場（静岡県）で計画する高機動ロケット砲システム「ハイマース」射撃訓練の複数回実施を巡り、同県御殿場市の勝又正美市長ら地元自治体の首長や地権者は20日、条件付きで受け入れると決定した。訓練では爆発しない演習弾を使うが、弾が演習場内を通る国道469号