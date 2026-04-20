米AST SpaceMobileは、スマートフォンと直接通信可能な次世代商用衛星「BlueBird 7」の打ち上げを実施したが、予定より低い軌道に投入されたため運用を断念すると発表した。 AST SpaceMobileの「BlueBird 7」打ち上げ発表資料より 打ち上げと軌道投入の状況 BlueBird 7は、米フロリダ州のケープカナベラル宇宙軍基地で、ブルーオリジン社の大型ロケット「ニューグレン」を用いた3回目のミッ