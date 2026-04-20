凄まじい筋肉美を誇るマッチョすぎるワンちゃんがSNSで大きな注目を集めている。 【写真】トレーニングのおかげでムキムキ、マッチョなワンちゃんに 話題となっているのはペキニーズのコジローくん3歳。お顔を見ると白くてフワフワ、あどけない表情がかわいいが、体格は鍛え上げられた見事な胸板と筋肉でガッシリ。 あまりの肉体美に、お散歩中に出会う人から「犬……？」と疑われることもあるそうだ。