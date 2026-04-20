タレントの中川翔子さんは4月19日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長を報告し、かわいい写真を多数公開しました。【写真】中川翔子の双子がおもちゃ取り合い「2人ともすくすく育ってますね！」中川さんは「保育園の中での様子がアプリで連絡されるのを毎日楽しみにしていますお友達や先生との刺激があったからか家でも双子がお互い意識したりおもちゃ取り合ったり！この数日するようになってかわいい」とつづり、1