「可愛すぎて涙が」中川翔子、双子の成長エピソード披露「イケメン」「目のまわり、まんましょこたん」
タレントの中川翔子さんは4月19日、自身のInstagramを更新。双子の息子たちの成長を報告し、かわいい写真を多数公開しました。
【写真】中川翔子の双子がおもちゃ取り合い
2枚目の写真では、ベビーサークルの中から息子たちがカメラを見上げており、目には涙が浮かんでいるように見えます。中川さんは「どうしても緑の輪っかがほしかったらしく お兄ちゃんが遊んでるとこに弟が取りに来てお兄ちゃん譲らず 2人とも泣いた！ほかにもおもちゃたくさんあるのに！かわいいなぁ」とつづっています。
コメントでは「なんて可愛いんでしょう 2人ともすくすく育ってますね！可愛すぎて涙が出ちゃいます あぁ〜抱っこしたい」「保育園児の顔になって来ましたね」「弟ちゃんの目のまわり、まんましょこたん」「イケメンに育ってきてますね」「ほんとにかわいい 2人とも素敵なママのところへ来れて幸せだね」「双子の男児、おもちゃの取り合いしてる所、凄くいいです」「譲ってもらえなかった弟くんだけじゃなくお兄ちゃんも泣いちゃうの可愛い〜」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】中川翔子の双子がおもちゃ取り合い
「2人ともすくすく育ってますね！」中川さんは「保育園の中での様子がアプリで連絡されるのを毎日楽しみにしています お友達や先生との刺激があったからか 家でも双子がお互い意識したりおもちゃ取り合ったり！この数日するようになってかわいい」とつづり、19枚の写真と1枚の画像を投稿。息子たちがおもちゃで遊んでいる様子などです。
コメントでは「なんて可愛いんでしょう 2人ともすくすく育ってますね！可愛すぎて涙が出ちゃいます あぁ〜抱っこしたい」「保育園児の顔になって来ましたね」「弟ちゃんの目のまわり、まんましょこたん」「イケメンに育ってきてますね」「ほんとにかわいい 2人とも素敵なママのところへ来れて幸せだね」「双子の男児、おもちゃの取り合いしてる所、凄くいいです」「譲ってもらえなかった弟くんだけじゃなくお兄ちゃんも泣いちゃうの可愛い〜」と、絶賛の声が寄せられました。
「譲らないお兄ちゃん」17日にも「ここ数日お互いを認識してまたなにか話したりしてます 双子らしく一緒に遊ぶようになったらかわいいなー 穏やか優しいお兄ちゃんが おもちゃで遊んでいたら弟くんがやってきて お兄ちゃんのおもちゃ取ろうとしてとれずに泣いた弟くん 意外に大事な場面は譲らないお兄ちゃん おもしろくなってきた双子！」と、息子たちの様子を報告していた中川さん。今後の投稿も楽しみですね。
(文:多町野 望)