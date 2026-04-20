「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が20日、Xを更新。元「青汁王子」こと三崎優太氏のポストに賛同した。三崎氏は19日にXで「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ。会社の金で夜の街に狂って、経費で