「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が20日、Xを更新。元「青汁王子」こと三崎優太氏のポストに賛同した。

三崎氏は19日にXで「そもそもキャバクラ代を接待交際費として経費で落とせる仕組みを廃止すべき。そしたら水商売が異常に稼げるのも是正されるのでは？ 接待で仕事に繋がるとか言う人もいるけど、夜の店なんか行かなくても、昼間の会議室で決まるでしょ。会社の金で夜の街に狂って、経費で落とすなら社員の給料に回せよ」と提言していた。

続くポストでも「キャバクラ代は経費で落とせるのに、女性が働くために必須な託児代やベビーシッター代は経費にできない。この税制はどう考えてもおかしい 夜の街でキャバ嬢にシャンパン開ける金は経費になり、必死に子育てしながら働く女性の支出は経費として認められない。これは流石に女性にとって理不尽だと思う」とした。

ひろゆき氏は三崎氏の当該投稿を引用した上で「風俗が会社の経費として認められるのはおかしい」と賛同した。

ひろゆき氏のポストに対し「会社の経費とするなら、国が奨励しているのも同じこと」「なんなら政治資金で行ってた人もいましたね」「こういう怪しい経費を税務調査でガンガン巻き上げて良いと思う」などと書き込まれていた。