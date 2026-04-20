日本にＢＴＳの“聖地”が爆誕した。メンバー７人の完全体でカムバックを果たした世界的グループＢＴＳのＶが２０日までに自身のインスタグラムを更新。１７、１８日に世界ツアー東京ドーム公演を終え、東京・よみうりランド内ポケパークを訪れ、人気キャラクターのピカチュウと撮影したプライベートショットを公開した。ネット上では「７人そろって帰国してないからテテどこか行ってるのかなぁ〜とは思っていたけどまさかポ