日本にＢＴＳの“聖地”が爆誕した。

メンバー７人の完全体でカムバックを果たした世界的グループＢＴＳのＶが２０日までに自身のインスタグラムを更新。１７、１８日に世界ツアー東京ドーム公演を終え、東京・よみうりランド内ポケパークを訪れ、人気キャラクターのピカチュウと撮影したプライベートショットを公開した。

ネット上では「７人そろって帰国してないからテテどこか行ってるのかなぁ〜とは思っていたけどまさかポケパークに行ってるとは」「コダックの帽子かぶるテテ。。かわすぎて『滅っ！』やーん」「コダックかぶる世界のイケメン最高です！」「は？テテよみラン行ったの？？？マジかよ」「マスクしてても隠せないイケメンっぷり」「日本を満喫してくれててうれしい」「テテ、日本に数万人いる彼女達にデート写真送ってくれる優男」「楽しそうなテテちゃんのお写真見れて、わたしもうれしい」「ポケパークに遊びに行ったらテテがいる世界線やばい」「普通に一般人に紛れ込んでるのやばい」「ええぇ！テテ、よみうりランドにいたの？？」「こんな身近にキムテヒョンいるのはやばいだろ」「もう帰国してたメンバーもいたけど、日本に残って遊んでるのうれしすぎるてかわいすぎ」「なんてこと！」「まさかテテも推し活に行ってたなんて」「日本に新たな聖地が爆誕してうれしい」「テテちゃん昔から本当にコダックとカビゴンとイーブイが推しなんだね」などと日本のＡＲＭＹ（ＢＴＳファンダム名）が大いに盛り上がっていた。

ＢＴＳは３月２０日に「ＡＲＩＲＡＮＧ」を全世界リリースで再始動。２１日には韓国ソウル特別市の光化門広場でフリーライブ「ＢＴＳ ＴＨＥ ＣＯＭＥＢＡＣＫ ＬＩＶＥ―ＡＲＩＲＡＮＧ」を開催した。現在は世界ツアー開催中。