by Fortune Brainstorm TechAnthropicの次世代高性能AIモデル「Mythos Preview」について、アメリカの国家安全保障局(NSA)がすでに使用を開始していると報じられています。一方でAnthropicは、国防総省によってサプライチェーン上のリスクと認定された企業でもあり、政権内で利用停止や排除の動きが進んでいました。にもかかわらず、サイバー防衛上の必要性の高さから再びアメリカ政府内でAnthropic製AIの利用検討が進んでいる状況