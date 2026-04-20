原油不足の影響は、住宅メーカーにも… 【写真を見る】住宅メーカー｢危機的状況になるかも…｣ 家1軒に必要な資材の約6割が石油製品 新規受注ができなくなる恐れも 17日に訪ねたのは、愛知県一宮市で40年以上、注文住宅の建設やリフォーム工事を行ってきた「東陽住建」。 （東陽住建 中井義也社長）「ナフサの問題がありますね。住宅の設備や皆さんの生活の身の回りにあるものが、供給停止や価格