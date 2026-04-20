4児の母で元モーニング娘。の紺野あさ美が、プロ野球・中日ドラゴンズの杉浦稔大投手が息子に贈った「あるプレゼント」と、そこに込められたパパとしての本音を明かした。【映像】夫・杉浦投手からのプレゼントを手にもつ長男の写真4月19日放送のABEMA『秘密のママ園2』にて、視聴者からの「子供にスポーツを極めさせるか、勉強をさせるか」という悩みについてトークを展開。現在4人の子供を育てる紺野は、夫である杉浦投手の