アメリカのトランプ大統領は19日、アメリカの代表団がイランとの協議のためパキスタンのイスラマバードへ「20日の夕方、到着する」と明らかにしました。トランプ大統領は19日、SNSに、戦闘終結に向けた2回目の協議のため、「代表団がパキスタンのイスラマバードに向かっている。20日の夕方、現地に到着する予定だ」と投稿しました。トランプ氏はまた、「アメリカは非常に公平で合理的な合意案を提案している」とした上で、イランが