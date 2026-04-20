アメリカのトランプ大統領は、アメリカ軍が行っているイランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、イランの大型貨物船を拿捕したと明らかにしました。トランプ大統領は19日、イランの港湾への船の出入りの封鎖措置をめぐり、「イランの大型貨物船が封鎖線を突破しようとした」とし、アメリカ軍が拿捕したことをSNSで明らかにしました。アメリカ中央軍によりますと、貨物船はイランの港に向かってアラビア海を航行していました