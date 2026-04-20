◆米大リーグロッキーズ―ドジャース（１９日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ドジャースの８回の攻撃中にハプニングが起きた。２点を追う２死一塁の場面で、打席にはキム・ヘソン。すると、観客席からグラウンドに客が乱入し、球場内が騒然となった。右翼側から左中間に逃げたが、最後は警備員にタックルされて制圧された。ベンチでナインやスタッフらと一部始終を見ていた大谷翔平投手も爆笑。数分間の中断で