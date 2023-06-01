新潟アルビレックスBBは浦和駒場体育館で埼玉に86―104で大敗した。終始、相手にペースを握られて今季最多失点。レギュラーシーズンは32勝20敗の5位で終え、8位までが進むプレーオフで4位までに与えられる準々決勝ホーム開催権は手にできなかった。プレーオフは24日からアウェーで4位の岡山と対戦する。開始時間が早かった4位の岡山が徳島に勝利し、試合前には5位が確定した。プレーオフ準々決勝のホーム開催が消滅して“消化