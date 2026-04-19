◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）ヤクルトの新守護神、ホセ・キハダ投手（３０）がプロ野球新記録となる初登板から８試合連続セーブを挙げた。２２年大勢（巨人）の７試合を超えた。２点リードの９回に登板。先頭の坂本にストレートの四球を与えるなど２四球で２死一、二塁のピンチを背負ったが、キャベッジを空振り三振で試合終了。６球連続の直球勝負でねじ伏せた。この日も２１球のうち１９球が直