◆ＪＥＲＡセ・リーグ ヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）

ヤクルトの新守護神、ホセ・キハダ投手（３０）がプロ野球新記録となる初登板から８試合連続セーブを挙げた。２２年大勢（巨人）の７試合を超えた。

２点リードの９回に登板。先頭の坂本にストレートの四球を与えるなど２四球で２死一、二塁のピンチを背負ったが、キャベッジを空振り三振で試合終了。６球連続の直球勝負でねじ伏せた。この日も２１球のうち１９球が直球という異色の投球スタイル。勝利の時に見せる「Ｙポーズ」など明るい性格や豪快なしぐさも魅力だ。

チームは巨人に連勝して首位をキープ。巨人相手の開幕２カード連続勝ち越しは２０１２年以来１４年ぶりだ。記念球はプロ初先発で初勝利のドラフト４位左腕・増居翔太投手（２５）＝トヨタ自動車＝に譲ったキハダ。「もちろん、僕にとっても大切なボールなんですけど、今日は彼（増居）が初勝利でスペシャルなので」と心優しい一面を見せ「今日は家族が来ていた。記録を作る以前に、日本でプレーすることも想像していなかった中でこういう記録ができてすごく幸せ」とほほ笑んだ。