「遊んでニャ〜」 超巨大なジャーマンシェパードに迫る子猫たちYouTubeチャンネル「Rocky」では、たくさんの子猫たちがジャーマンシェパードのロッキーに迫ってくる様子が配信され、動画のコメント欄には「シェパードがすてきすぎる」「みんなとってもかわいいね！」の声が続出しました。【画像5枚】6匹の子猫たちに囲まれて…これが、タジタジな大型犬の“優しすぎる結末”です！注目を集めたのは「Tiny Kittens Attack This