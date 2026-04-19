◆ＪＥＲＡセ・リーグヤクルト３―１巨人（１９日・神宮）巨人のドラフト２位・田和廉投手（２２）が気迫の火消しで相手の勢いを止めた。５回２死満塁から２番手で救援。３ランを放っていたオスナを遊直に仕留めてピンチを脱した。早大出身。六大学リーグ時代に神宮を主戦場としていた。「しっかり腕を振ることは、学生時代から変わらずやろうと。このグラウンドにはいい思い出も、悪い思い出もいっぱいあります。これからも