J1百年構想リーグ・第11節、ファジアーノ岡山はきょう（19日）アウェーでガンバ大阪と対戦しました。 ファジアーノは前半、木村太哉のゴールで先制するも、その後ガンバに逆転を許します。後半に入り江坂任の得点で2対2の同点に追いつきます。試合はPK戦の末、ファジアーノはガンバに敗れました。（PK戦：ガンバ大阪 5－3 ファジアーノ岡山）