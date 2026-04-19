文化放送で放送中の『日向坂46の「ひ」』（毎週日曜日 午後6時30分～7時00分）では、スペシャルウィーク週の4月26日（日）の放送に、日向坂46 三期生の上村ひなの、森本茉莉、五期生の高井俐香が出演する。 この3人の組み合わせでの出演は初となる今回の放送では、特別企画「『日向ひ』でしか話せない!? ひな誕祭ぶっちゃけスペシャル」を実施。日向坂46が4月4日・5日に横浜スタジアムで開催した「7回目のひな誕祭&#