◇セ・リーグ広島0―2DeNA（2026年4月19日マツダスタジアム）広島の持丸泰輝が入団7年目でうれしいプロ初安打を放った。「9番・捕手」でスタメン出場し、7回2死一塁の第3打席で中前打。試合には床田とバッテリーを組んでフル出場し、「いいところは出せたが、連敗を止められず、床田さんに勝ちをつけられなかった」と振り返った。旭川大高から19年育成ドラフト1位で入団。22年6月に支配下登録されて1軍デビューも果た