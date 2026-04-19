◇関西学生野球春季リーグ第3節2回戦関大5―1同大（2026年4月19日ほっともっとフィールド神戸）大学野球の関西学生野球春季リーグは19日、第3節2回戦が行われ、関大は同大を5―1で下して勝ち点2とし、首位を守った。最速152キロ左腕の百合沢飛（たか＝3年）が6回1/3を無安打1失点の力投で勝ち点奪取に貢献した。打者24人を無安打に抑えた。6四球を与えながら2回の暴投による最少失点にとどめ、無安打のまま球数93球で