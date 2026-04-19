◇関西学生野球春季リーグ第3節2回戦 関大5―1同大（2026年4月19日 ほっともっとフィールド神戸）

大学野球の関西学生野球春季リーグは19日、第3節2回戦が行われ、関大は同大を5―1で下して勝ち点2とし、首位を守った。

最速152キロ左腕の百合沢飛（たか＝3年）が6回1/3を無安打1失点の力投で勝ち点奪取に貢献した。

打者24人を無安打に抑えた。6四球を与えながら2回の暴投による最少失点にとどめ、無安打のまま球数93球で救援陣に後を託した。

「直球で押すことができました。ところどころ四球を出してしまいましたが、粘ることができたと思います。（無安打も）気にはなったけど、打たせて取ろうと思っていました」

開星（島根）出身で身長1メートル90、体重97キロの大型左腕。高3時にプロ志望届提出を考えていた中、同じ左腕で3学年上の関大・金丸夢斗（現中日）に憧れて関大からのドラフト指名を目指すことに決めた。

今春は、主戦投手で今秋ドラフト候補に挙がる米沢友翔（4年）との「左腕二枚看板」を形成して首位に立つ。23年秋以来5季ぶりの優勝へ、「自分が頑張らないと優勝も見えてこない」と自覚を口にした。

◇百合沢 飛（ゆりさわ・たか）2006年（平18）1月26日生まれ、島根県松江市出身の20歳。小1から雑賀ライガースで野球を始めて投手。開星中では軟式野球部に所属。開星（島根）では2年夏に背番号17でベンチ入りし、3年春から背番号1。関大では1年秋にリーグ戦初登板。50メートル走6秒4、遠投120メートル。1メートル90、97キロ。左投げ左打ち。