グラビアアイドルの三橋くんが19日にInstagramを更新。白衣姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。今回の投稿ではラジオ番組『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ）のヤンヤンガールに就任したことを報告しつつ