現役薬剤師グラドル、白衣姿が衝撃「すっごいなwww」「めちゃくちゃかわいい」
グラビアアイドルの三橋くんが19日にInstagramを更新。白衣姿を披露すると、ファンから反響が寄せられた。
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。今回の投稿ではラジオ番組『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ）のヤンヤンガールに就任したことを報告しつつ、オフショットを公開。写真には抜群のスタイルが強調されたタイトなトップスの上に白衣を羽織って、カメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「すっごいなwww」「白衣すてき〜良く似合いますね」などの声が集まっている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）
【写真】元鉄工所勤務26歳グラドルが「スタイル抜群」、大胆な“グラビア姿”も（14枚）
今年3月に薬科大学を卒業し、同月28日に薬剤師国家試験に合格したことを公表していた三橋くん。今回の投稿ではラジオ番組『オレたちゴチャ・まぜっ！〜集まれヤンヤン〜』（MBSラジオ）のヤンヤンガールに就任したことを報告しつつ、オフショットを公開。写真には抜群のスタイルが強調されたタイトなトップスの上に白衣を羽織って、カメラに微笑みかける姿が収められている。
彼女の近影にファンからは「めちゃくちゃかわいい」「すっごいなwww」「白衣すてき〜良く似合いますね」などの声が集まっている。
引用：「三橋くん」Instagram（@mitsuhashi_zz）