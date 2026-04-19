元巨人監督の堀内恒夫さん（78）が19日、自身のブログを更新。巨人が今季初の逆転サヨナラ負けを喫した前日18日のヤクルト戦（神宮）を振り返り、センスがキラリと光った選手を名指しで絶賛した。「負けに不思議の負けなし」のタイトルでエントリー。かつてヤクルトを率いた今は亡き名将・野村克也さん（2020年死去、享年84）が好んでよく口にしていた言葉をタイトルに持ってくると「3―1のまま逃げ切るはずだった巨人。それ