＜KKT杯バンテリンレディス最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、今季2勝目を狙う高橋彩華が5つ伸ばし、トータル15アンダー・単独首位に立っている。【写真】きょうはミニスカスタイルの菅沼菜々3打差2位に鈴木愛。6打差3位に掘琴音、8打差4位タイには昨年覇者の佐久間朱莉と木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4ア