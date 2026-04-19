＜速報＞高橋彩華が単独トップ 2位・鈴木愛と3差でラスト3Hへ
＜KKT杯バンテリンレディス 最終日◇19日◇熊本空港カントリークラブ（熊本県）◇6596ヤード・パー72＞国内女子ツアーの最終ラウンドが進行している。最終組が後半15番を終えて、今季2勝目を狙う高橋彩華が5つ伸ばし、トータル15アンダー・単独首位に立っている。
【写真】きょうはミニスカスタイルの菅沼菜々
3打差2位に鈴木愛。6打差3位に掘琴音、8打差4位タイには昨年覇者の佐久間朱莉と木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータル1アンダー・33位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
高橋彩華 プロフィール＆成績
〈連続写真〉パットの名手・鈴木愛 ボールを“押す”技術がすごかった
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
日本勢は？ 米女子LA大会のリーダーボード
【写真】きょうはミニスカスタイルの菅沼菜々
3打差2位に鈴木愛。6打差3位に掘琴音、8打差4位タイには昨年覇者の佐久間朱莉と木戸愛が続いている。菅楓華はトータル4アンダー・10位タイ。小祝さくらはトータル1アンダー・33位タイにつけている。今大会の賞金総額は1億円。優勝者には1800万円が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
＜随時更新＞最終ラウンドのリーダーボード
高橋彩華 プロフィール＆成績
〈連続写真〉パットの名手・鈴木愛 ボールを“押す”技術がすごかった
仲村果乃の正面にあるスティックの意味は？ 飛距離不足に悩む人必見「左に体重移動できる練習です」【大西翔太のHOTSHOT】
日本勢は？ 米女子LA大会のリーダーボード