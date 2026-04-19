＜JMイーグルLA選手権3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」の前哨戦は決勝ラウンドが行われている。その大会3日目に、賞金を増額することが発表された。【写真】全英Vで2億超を稼いだ山下美夢有賞金総額は昨年同様の375万ドルと発表されていたが、100万ドルが上乗せされて475万ドル（約7億5300万円）に。優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へ