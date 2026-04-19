LA大会の賞金増額が電撃発表 平場最高…総額7億5000万、優勝賞金1億超
＜JMイーグルLA選手権 3日目◇18日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞来週の海外メジャー「シェブロン選手権」の前哨戦は決勝ラウンドが行われている。その大会3日目に、賞金を増額することが発表された。
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賞金総額は昨年同様の375万ドルと発表されていたが、100万ドルが上乗せされて475万ドル（約7億5300万円）に。優勝賞金は71万2500ドル（約1億1300万円）へと増額された。メジャー大会と最終戦を除く“平場”としては、最高額となる。大会冠のJMイーグルは、カリフォルニア州ロサンゼルスに本社を置く、世界最大級のプラスチックパイプメーカー。米国のインフラに不可欠なパイプ製品を製造し、基盤を支えている。同社が2023年に初めてスポンサーにつくと、賞金総額は150万ドルから300万ドルに倍増。その後、賞金は375万ドルに引き上げられ、この動きはほかの大会にも影響を与えた。CEOウォルター・ワン氏は「タイトルスポンサーとして4年目になる。最初の年に賞金を倍増させて、その後、11大会がそれに続いて300万ドル以上に引き上げたのは素晴らしいことだった。いまではツアー平均賞金額も70％増えた。その一部になっていることが本当にうれしい」とコメントした。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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